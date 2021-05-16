Премьер Израиля: "Операция в Газе не завершена"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что операция в Секторе Газа не завершена. По его словам, Израиль получает поддержку со стороны многих стран.

Он отметил, что получаем беспрецедентную поддержку со стороны многих стран мира. Чехия, Австрия и Словения подняли израильский флаг над зданиями своих правительств.

"Мы продолжаем операцию, и она продолжится столько сколько необходимо для того, чтобы ХАМАС в следующий раз хорошо подумал прежде чем решиться на ракетные обстрелы израильской территории", - заявил премьер-министр.

Он прокомментировал и нападения арабов на евреев внутри государства Израиль.

"Речь идет не обо всех арабах, но о значительной и хорошо организованной группировке, которая совершает акции, имеющие одно название – террор. Тот, кто практикует террор, получит ответ, который должны получать террористы", - сказал Нетаниягу.