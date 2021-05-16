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Прем'єр Ізраїлю: "Операція в газі не завершена"

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Ізраїль, Неділя 16 травня 2021 02:59
Автор: Даша Харченко

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу заявив, що операція в Секторі Газа не завершена. За його словами, Ізраїль отримує підтримку з боку багатьох країн.

Про це повідомляє newsru.co.il.

Він зазначив, що отримуємо безпрецедентну підтримку з боку багатьох країн світу. Чехія, Австрія та Словенія підняли Ізраїльський прапор над будівлями своїх урядів.

"Ми продовжуємо операцію, і вона продовжиться стільки скільки необхідно для того, щоб ХАМАС наступного разу добре подумав перш ніж зважитися на ракетні обстріли ізраїльської території", - заявив прем'єр-міністр.

Він прокоментував і напади арабів на євреїв всередині держави Ізраїль.

"Мова йде не про всіх арабів, але про значне і добре організоване угруповання, яке здійснює акції, що мають одну назву – терор. Той, хто практикує терор, отримає відповідь, яку повинні отримувати терористи", - сказав Нетаніягу.

Напередодні повідомлялося, що ізраїльські ВПС атакували будинки двох високопоставлених бойовиків Хамасу. Йдеться про Тісара Мабашара, командира "батальйону", що діє в Хан-Юнісі, і Азі Тамаа, командира "бригади" бойовиків з міста Дір аль-Балах.

У той же час, в Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем. У ряді міст поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом і водометами, а також затримувала учасників.

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