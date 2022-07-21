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Премьер Италии вновь объявил, что уходит в отставку

Фото: премьер Италии Марио Драги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что уходит в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Voce di Rovigo.

"Иногда используются даже сердца центральных банков. В свете голосования, выраженного вчера вечером Сенатом Республики, я прошу прервать заседание, поскольку я иду к президенту Республики, чтобы сообщить о своих решениях", - заявил он.

Выступление Драги перед итальянским парламентом длилось всего несколько секунд. Те, кто ожидал новых дебатов, были разочарованы.

После своего выступления итальянский премьер отправился к президенту Серджио Маттареллой, чтобы объявить о своем решении.

Напомним, накануне Сенат Италии проголосовал за вотум доверия действующему премьер-министру Марио Драги. Но участие в голосовании приняли только 133 депутата из 315.

Кроме того, Марио Драги заявил, что пакт доверия, который поддерживал правительство национального единства, перестал действовать и поэтому он решил уйти в отставку.

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