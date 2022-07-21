Премьер Италии вновь объявил, что уходит в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что уходит в отставку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Voce di Rovigo.
"Иногда используются даже сердца центральных банков. В свете голосования, выраженного вчера вечером Сенатом Республики, я прошу прервать заседание, поскольку я иду к президенту Республики, чтобы сообщить о своих решениях", - заявил он.
Выступление Драги перед итальянским парламентом длилось всего несколько секунд. Те, кто ожидал новых дебатов, были разочарованы.
После своего выступления итальянский премьер отправился к президенту Серджио Маттареллой, чтобы объявить о своем решении.
Напомним, накануне Сенат Италии проголосовал за вотум доверия действующему премьер-министру Марио Драги. Но участие в голосовании приняли только 133 депутата из 315.
Кроме того, Марио Драги заявил, что пакт доверия, который поддерживал правительство национального единства, перестал действовать и поэтому он решил уйти в отставку.