Премьер Италии вновь объявил, что уходит в отставку

"Иногда используются даже сердца центральных банков. В свете голосования, выраженного вчера вечером Сенатом Республики, я прошу прервать заседание, поскольку я иду к президенту Республики, чтобы сообщить о своих решениях", - заявил он.

Выступление Драги перед итальянским парламентом длилось всего несколько секунд. Те, кто ожидал новых дебатов, были разочарованы.

После своего выступления итальянский премьер отправился к президенту Серджио Маттареллой, чтобы объявить о своем решении.