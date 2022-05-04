Прем'єр Італії закликав відмовитися від права вето країн ЄС для ефективних санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав ЄС відмовитися від принципу одноголосності щодо зовнішньополітичних рішень і підготуватися до змін договору після вторгнення Росії в Україну. Це необхідно для вжиття ефективних заходів проти агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euobserver .

Драгі заявив в Європарламенті 3 травня, що Європа повинна рухатися до "прагматичного федералізму", щоб краще підготуватися до вирішення питань економіки, енергетики, оборони і зовнішньої політики.

"Якщо для цього буде потрібно почати процес зміни договорів ЄС, ми повинні його прийняти", - сказав Драгі в Страсбурзі.

Він заявив, що ЄС необхідно поліпшити процес прийняття рішень, щоб відреагувати на напад Росії, що поставив під питання мир на континенті.

"Ми повинні подолати цей принцип одностайності, який веде до логіки вето, і рухатися до рішень, прийнятих кваліфікованою більшістю", - сказав Драгі, назвавши війну"кризою безпеки, гуманітарним, енергетичним та економічним".

Нагадаємо, шостий пакет санкцій ЄС включатиме відключення російського Ощадбанку від SWIFT. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відмова від російської нафти буде поетапною.