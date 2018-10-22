Премьер Италии предложил вернуть Россию в G8

Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)

Италия также не отрицает наличия оснований для санкций, действующих в отношении РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уверен, что Россия должна вернутся в G8. Об этом он заявил на пресс-конференции для иностранных журналистов в Риме, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство AskaNews.

Также премьер-министр признал связь между санкциями, которые действуют в отношении России, и невыполнением ею Минских соглашений, но намекнул, что санкционная политика ЕС все равно должна измениться.

Конте подчеркнул, что Италия не отрицает наличия оснований для ограничений, действующих в отношении РФ.

"Наша позиция очень четкая: санкции - это не цель, а средство", - подчеркнул он.

"Мы понимаем, что санкции связаны с Минскими договоренностям, а их снятие должно быть связано с выполнения Минских договоренностей. Именно поэтому я дал согласие на продление санкций", - заявил премьер.

В то же время в своих комментариях Конте оставлял возможность для изменения, в том числе смягчения санкционного режима.

"Санкциями мы не решаем проблем. Кроме того, мы не должны убивать российское гражданское общество, а российский малый и средний бизнес не должен нести бремя наказания", - добавил премьер.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Италия предложит Европейскому Союзу ослабить санкции против РФ, в часности возобновить финансирование малого и среднего частного бизнеса в России.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что страны "Большой семерки" не заинтересованы в возвращении России к членству в этом формате даже в отдаленной перспективе.

Как известно, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Россия должна присутствовать на саммите стран G7. В ответ страны G7 выступили против возвращения России в G8 из-за украинского вопроса.