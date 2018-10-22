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Прем'єр Італії запропонував повернути Росію в G8

Новини » Політика    22.10.2018 - 15:47
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)

Італія також не заперечує наявності підстав для санкцій щодо РФ

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте впевнений, що Росія повинна повернуться в G8. Про це він заявив на прес-конференції для іноземних журналістів в Римі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство AskaNews.

Також прем'єр-міністр визнав зв'язок між санкціями, які діють у відношенні Росії, і невиконанням нею Мінських угод, але натякнув, що санкційна політика ЄС все одно повинна змінитися.

Конте підкреслив, що Італія не заперечує наявності підстав для обмежень щодо РФ.

"Наша позиція дуже чітка: санкції - це не мета, а засіб", - підкреслив він.

"Ми розуміємо, що санкції пов'язані з Мінськими домовленостями, а їх зняття повинно бути пов'язано з виконання Мінських домовленостей. Саме тому я дав згоду на продовження санкцій", - заявив прем'єр.

У той же час у своїх коментарях Конте залишав можливість для зміни, у тому числі пом'якшення санкційного режиму.

"Санкціями ми не вирішуємо проблем. Крім того, ми не повинні вбивати російське громадянське суспільство, а російський малий і середній бізнес не повинен нести тягар покарання", - додав прем'єр.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Італія запропонує Європейського Союзу послабити санкції проти РФ, зокрема відновити фінансування малого та середнього приватного бізнесу в Росії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявляв, що країни "Великої сімки" не зацікавлені в поверненні Росії до членства в цьому форматі навіть у віддаленій перспективі.

Як відомо, президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Росія повинна бути присутньою на саміті країн G7У відповідь країни G7 виступили проти повернення Росії в G8 через українське питання.

 

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