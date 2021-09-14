Премьер Испании примет участие в переговорах с каталонскими властями

Он уточнил, что переговоры намечены на среду.

"Я возглавлю делегацию правительства Испании", - добавил глава кабмина.

В конце июня текущего года Санчес провел встречу с главой кабмина региона Пере Арагонесом. По ее итогам лидер автономии выразил мнение, что каталонский политический кризис должен быть урегулирован путем диалога и переговоров с испанским правительством.

При этом Арагонес в очередной раз заявил о необходимости провести референдум о независимости региона, против которого выступает кабмин Испании.