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Премьер Испании примет участие в переговорах с каталонскими властями

Автор: Артур Родивилов

Глава правительства Испании Педро Санчес примет участие в переговорах с представителями каталонского кабмина по урегулированию регионального кризиса. Накануне сепаратисты организовали большую акцию за независимость региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Televisión Española.

Он уточнил, что переговоры намечены на среду.

"Я возглавлю делегацию правительства Испании", - добавил глава кабмина.

В конце июня текущего года Санчес провел встречу с главой кабмина региона Пере Арагонесом. По ее итогам лидер автономии выразил мнение, что каталонский политический кризис должен быть урегулирован путем диалога и переговоров с испанским правительством.

При этом Арагонес в очередной раз заявил о необходимости провести референдум о независимости региона, против которого выступает кабмин Испании.

Встреча Санчеса и Арагонеса прошла после того, как правительство Испании помиловало каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года.

Отметим, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. Среди инициаторов референдума - тогдашний лидер Женералитата Каталонии Карлос Пучдемон. Правительство в Мадриде назвало референдум и его результаты неконституционными.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил к длительному тюремному заключению девятерых каталонских политиков, включая Пучдемона и общественных деятелей за попытку сепаратизма. Такое решение вызвало протесты в Каталонии.

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Каталония