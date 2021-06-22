Власти Испании пообещали не допустить новый референдум о независимости Каталонии
Правительство Испании не допустит нового референдума о независимости Каталонии. Помилование каталонских политиков-сепаратистов, осужденных за участие в организации незаконного плебисцита, - это шаг для движения вперед для решения проблемы.
Об этом заявила официальный представитель испанского правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро.
"Это правительство не собирается созывать референдум в Каталонии для самоопределения, и это правительство не допустит одностороннего провозглашения независимости", - сказала Монтеро.
Она также уточнила, что власти не допустят повторения событий 2017 года во время проведения референдума о независимости Каталонии. "Потому что это правительство не позволит нарушить законность, как это произошло с проведением незаконного референдума и односторонним провозглашением независимости", - добавила она.
Министр подчеркнула, что помилование каталонских политиков-сепаратистов - это шаг вперед для урегулирования проблемы с Каталонией. "Я думаю, что нам позволяет делать жесты, которые были в наших руках, чтобы продолжать двигаться вперед", - сказала Монтеро.
Напомним, во вторник, 22 июня, правительство Испании официально помиловало каталонских политиков, осужденных за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году.
Отметим, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. Среди инициаторов референдума - тогдашний лидер Женералитата Каталонии Карлос Пучдемон. Правительство в Мадриде назвало референдум и его результаты неконституционными.
Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил к длительному тюремному заключению девятерых каталонских политиков, включая Пучдемона и общественных деятелей за попытку сепаратизма. Такое решение вызвало протесты в Каталонии.