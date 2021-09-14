Прем'єр Іспанії братиме участь у переговорах з каталонською владою

Глава уряду Іспанії Педро Санчес візьме участь у переговорах з представниками каталонського кабміну щодо врегулювання регіональної кризи. Напередодні сепаратисти організували велику акцію за незалежність регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Televisión Española.
Він уточнив, що переговори намічені на середу.
"Я очолю делегацію уряду Іспанії", - додав глава Кабміну.
Наприкінці червня поточного року Санчес провів зустріч з главою кабміну регіону Пере Арагонесом. За її підсумками лідер автономії висловив думку, що каталонська політична криза має бути врегульована шляхом діалогу і переговорів з іспанським урядом.
При цьому Арагонес вкотре заявив про необхідність провести референдум про незалежність регіону, проти якого виступає кабмін Іспанії.
Зустріч Санчеса і Арагонеса відбулася після того, як уряд Іспанії помилувало каталонських політиків, засуджених за їхню роль в організації незаконного референдуму про незалежність регіону 2017 року.
Зазначимо, 1 жовтня 2017 року в Каталонії пройшов референдум про незалежність від Іспанії. Серед ініціаторів референдуму - тодішній лідер женералітату Каталонії Карлос Пучдемон. Уряд в Мадриді назвав референдум і його результати неконституційними.
Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тривалого тюремного ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків, включаючи Пучдемона і громадських діячів за спробу сепаратизму. Таке рішення викликало протести в Каталонії.