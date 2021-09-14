Прем'єр Іспанії братиме участь у переговорах з каталонською владою

Він уточнив, що переговори намічені на середу.

"Я очолю делегацію уряду Іспанії", - додав глава Кабміну.

Наприкінці червня поточного року Санчес провів зустріч з главою кабміну регіону Пере Арагонесом. За її підсумками лідер автономії висловив думку, що каталонська політична криза має бути врегульована шляхом діалогу і переговорів з іспанським урядом.

При цьому Арагонес вкотре заявив про необхідність провести референдум про незалежність регіону, проти якого виступає кабмін Іспанії.