Премьер Грузии отказался уходить в отставку

Квирикашвили не согласился с требованиями протестующих в Тбилиси относительно отставки правительства

В столице Грузии, Тбилиси, 31 мая прошли протесты, участники которых требовали отставки правительства. Премьер-министр Георгий Квирикашвили отказался уходить в отставку по требованию протестующих, информирует сайт грузинского правительства.

Он сообщил, что действующее правительство Грузии является избранным и что сегодня парламент создаст следственную комиссию.

Акция в Грузии началась возле здания Главной прокуратуры в связи с решением суда по делу об убийстве двух несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси.

"В кратчайшие сроки парламент соберется на внеочередной сессии, утвердит состав комиссии", - заявил Георгий Квирикашвили.

Квирикашвили добавил, что если он поймет, что его отставка послужит на пользу стране, "даже если она будет не большой и разрядит ситуацию", он "не будет сомневаться ни мгновение" и покинет пост. Однако он отметил, что на данный момент не такая ситуация и сейчас для него важно "отвечать на вопросы общества и сохранять стабильность в стране".

"С завтрашнего дня Министерство внутренних дел вернет дело из прокуратуры на расследование и проведет следственный процесс, который возглавит вице-премьер Гиорги Гагария. Конечно, я буду участвовать в каждом шаге, и я буду контролировать весь процесс", - сообщил премьер-министр.

Также Квирикашвили пообещал, что родители и родственники убитых подростков получал всю информации о расследовании дела.

Напомним, в Тбилиси продолжается акция протеста возле парламента.

Массовые протесты были вызваны убийством двух подростков.

Убийства произошли 1 декабря 2017 года. Два подростка получили ножевые ранения в результате драки: один скончался на месте, а второй - в больнице на следующий день. 31 мая суд огласил приговор. Обвиняемыми по делу проходили двое людей, которых признали виновными в умышленном убийстве одного потерпевшего. Однако виновных в убийстве второго подростка не нашли.

Так, решение суда вызвало массовые протесты.