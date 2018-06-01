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Інтерв'ю

Прем'єр-міністр Грузії відмовився йти у відставку

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 05:39
Фото: протести у Грузії (Reuters)
Фото: протести у Грузії (Reuters)

Квірікашвілі не погодився з вимогами протестувальників в Тбілісі щодо відставки уряду

В столиці Грузії, Тбілісі, 31 травня пройшли протести, учасники яких вимагали відставки уряду. Прем'єр-міністр Георгій Квірікашвілі відмовився йти у відставку на вимогу протестувальників, інформує сайт грузинського уряду.

Він повідомив, що чинний уряд Грузії є обраним і що сьогодні парламент створить слідчу комісію.

Акція у Грузії почалася біля будівлі Головної прокуратури у зв'язку з рішенням суду по справі про вбивство двох неповнолітніх на вулиці Хорава у Тбілісі.

"В найкоротші терміни парламент збереться на позачерговій сесії, затвердить склад комісії", - заявив Георгій Квірікашвілі.

Квірікашвілі додав, що якщо він зрозуміє, що його відставка послужить на користь країні, "навіть якщо вона буде не великою і розрядить ситуацію", він "не буде сумніватися ні на мить" і покине пост. Однак він зазначив, що на даний момент не така ситуація і зараз для нього важливо "відповідати на питання суспільства і зберігати стабільність в країні".

"З завтрашнього дня Міністерство внутрішніх справ поверне справу з прокуратури на розслідування і проведе слідчий процес, який очолить віце-прем'єр Гіоргі Гагарія. Звичайно, я буду брати участь у кожному кроці, і я буду контролювати весь процес", - повідомив прем'єр-міністр.

Також Квірікашвілі пообіцяв, що батьки і родичі вбитих підлітків будутьотримувати всю інформацію про розслідування справи.

Нагадаємо, в Тбілісі триває акція протесту біля парламенту.

Масові протести були викликані вбивством двох підлітків.

Вбивства відбулися 1 грудня 2017 року. Два підлітки отримали ножові поранення в результаті бійки: один помер на місці, а другий - в лікарні на наступний день. 31 травня суд оголосив вирок. Звинуваченими у справі проходили двоє людей, яких визнали винними в умисному вбивстві одного потерпілого. Проте винних у вбивстві другого підлітка не знайшли.

Так, рішення суду викликало масові протести.

У Тбілісі триває акція протесту біля парламенту У Грузії головний прокурор пішов у відставку через справу про вбивство підлітків
Теги публікації: протест, Грузія, Тбилиси  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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