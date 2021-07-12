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Премьер Грузии отказался идти в отставку. И назвал акции СМИ попыткой заговора

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался уходить в отставку по требованию представителей грузинских средств массовой информации (СМИ). А сами акции назвал "неудачной попыткой заговора против государства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия онлайн".

"Заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не состоится в нашей стране", - заявил Гарибашвили на заседании правительства.

Комментируя смерть телеоператора Александра Лашкарава, он пообещал, что все причастные к его избиению будут наказаны.

Напомним, на прошлой неделе на акции против ЛГБТ-марша радикально настроенные люди избили около 50 представителей СМИ, в том числе оператора Лашкарава.

Позже стало известно о его смерти после выписки из больницы. Это стало поводом для массовых акций представителей СМИ против Гарибашвили с требованием уйти в отставку.

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