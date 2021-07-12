Прем'єр Грузії відмовився йти у відставку. І назвав акції ЗМІ спробою змови

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі відмовився йти у відставку на вимогу представників грузинських засобів масової інформації (ЗМІ). А самі акції назвав "невдалою спробою змови проти держави".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія онлайн" .

"Змова антидержавних і антицерковних сил не відбулася і ніколи не відбудеться в нашій країні", - заявив Гарібашвілі на засіданні уряду.

Коментуючи смерть телеоператора Олександра Лашкарава, він пообіцяв, що всі причетні до його побиття будуть покарані.