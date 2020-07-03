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Прем'єр Франції подав у відставку

Новини » Політика     03.07.2020 - 11:02
Прем'єр Франції подав у відставку
Фото: Едуар Філіп (flickr.com Jacques Paquier)

Президент Франції його відставку прийняв

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп пішов у відставку. Разом з ним пішов і весь уряд.

Про це повідомляє Le Figaro.

Наголошується, що рішення, оприлюднене сьогодні Єлисейським палацом, вступає в силу практично відразу.

"(Прем'єр-міністр) разом з членами уряду забезпечує управління поточними справами до призначення нового уряду" - сказано в повідомленні.

Тепер президент Франції Еммануель Макрон повинен визначитися з новим прем'єром і складом уряду.

Що стосується вже колишнього прем'єра Франції, то він, швидше за все повернеться в Гавр, де був раніше обраний мером міста.

Нагадаємо, 28 червня у Франції відбулися місцеві вибори. Едуар Філіпп переміг на виборах міського голови одного з найбільших портових міст - Гавра. Він вже очолював це місто в 2010 році.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Франціяотставка
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