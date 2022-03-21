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Премьер Финляндии заявила о готовности принять больше украинских беженцев

Фото: Финляндия готова увеличить прием украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности принять больше украинских беженцев. Она заверила, что власти страны постараются обеспечить максимально нормальные условия проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE.

"Мы готовимся принять больше людей (из Украины - ред.)", - цитирует издание заявление Марин.

По ее словам, в Финляндию приехало относительно небольшое число украинских беженцев. Большинство бегущих от войны граждан Украины остановились в соседних странах.

Глава правительства добавила, что власти страны постараются обеспечить максимально нормальные условия для размещения украинских беженцев. Она также назвала важным решение ЕС о предоставлении переселенцам права на работу и возможность детям посещать детсад или школу.

По данным миграционной службы Финляндии за 18 марта, с начала российского вторжения за международной защитой в стране обратились 7 916 украинцев.

Отметим, в Германии с начала войны России против Украины зарегистрировали более 200 тысяч украинских беженцев.

Война России против Украины идет 26-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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