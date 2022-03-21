Прем'єр Фінляндії заявила про готовність прийняти більше українських біженців

"Ми готуємося прийняти більше людей (з України - ред.)", - цитує видання заяву Марін.

За її словами, до Фінляндії приїхало відносно невелике число українських біженців. Більшість громадян України, що біжать від війни, зупинилися в сусідніх країнах.

Глава уряду додала, що влада країни постарається забезпечити максимально нормальні умови для розміщення українських біженців. Вона також назвала важливим рішення ЄС про надання переселенцям права на роботу і можливість дітям відвідувати дитсадок або школу.

За даними міграційної служби Фінляндії за 18 березня, з початку російського вторгнення за міжнародним захистом в країні звернулися 7 916 українців.