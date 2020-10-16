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Прем'єр Фінляндії пішла на самоізоляцію через контакт із зараженим COVID-19

П'ятниця 16 жовтня 2020 16:34
Прем'єр Фінляндії пішла на самоізоляцію через контакт із зараженим COVID-19
Фото: Санна Марін (facebook.com MarinSanna)
Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін залишила засідання саміту ЄС і вирушила на самоізоляцію. Таке рішення вона прийняла після контакту з людиною, у якої виявили коронавірус.

Про це повідомляє The Times.

Як повідомляється, на цьому тижні глава фінського уряду провела зустріч з депутатом парламенту Фінляндії, у якого потім діагностували коронавірус.

Дізнавшись цю інформацію, Санна Марін сьогодні залишила Раду Європи. Вона попросила прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена представляти Фінляндію під час заключного засідання.

Нагадаємо, напередодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляен покинула саміт ЄС для того, щоб піти на самоізоляцію після контакту зі співробітником її офісу, у якого виявили коронавірус.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс самоізолювався на тиждень після контакту з зараженими коронавірусом.

Крім того, президент США Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня.

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