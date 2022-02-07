Премьер Эстонии заявила о готовности ЕС и США "оперативно реализовать" санкции против РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС и США готовы "оперативно реализовать" всеобъемлющий пакет санкций против России. Это произойдет в случае, если РФ решится на новое вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Европейский союз и США подготовили всеобъемлющий пакет санкций, который мы готовы оперативно реализовать", - отметила Каллас.
С таким заявлением она выступила после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым обсудила вопросы европейской безопасности и наращивания Россией своих войск вокруг Украины и в Беларуси.
"Несмотря на интенсивную дипломатию, мы не видим признаков того, что Россия снижает военную напряженность. Наоборот, наращивание войск вокруг Украины продолжается, а теперь российские войска и техника достались и Беларуси", - отметила Каллас.
Она призвала Кремль предпринять "конкретные шаги" для снижения напряженности ситуации.
"Украина, Франция, Германия и Россия вновь встречаются в Нормандском формате - это важно для давления на Россию с помощью дипломатии, чтобы она отказалась от военной угрозы. Мы надеемся увидеть прогресс в реализации минских соглашений и поддерживаем усилия Франции в этом направлении", - добавила Каллас.
Ранее стало известно, что в случае нового вторжения России в Украину США введут мощные санкции, которые могут разрушить российскую экономику.
При этом санкции Соединенных Штатов Америки против России могут также коснуться и экономики Китая.
Вместе с тем в ЕС пригрозили Кремлю еще более жесткими санкциями в случае вторжения в Украину.