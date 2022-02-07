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Прем'єр Естонії заявила про готовність ЄС і США "оперативно реалізувати" санкції проти РФ

Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що ЄС та США готові "оперативно реалізувати" всеохопний пакет санкцій проти Росії. Це станеться у випадку, якщо РФ наважиться на нове вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Європейський союз та США підготували всеосяжний пакет санкцій, який ми готові оперативно реалізувати", - зазначила Каллас.

З такою заявою вона виступила після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, з яким обговорила питання європейської безпеки і нарощування Росією своїх військ навколо України та в Білорусі.

"Попри інтенсивну дипломатію, ми не бачимо ознак того, що Росія знижує військову напруженість. Навпаки, нарощування військ навколо України триває, а тепер російські війська та техніка дісталися і Білорусі", - зазначила Каллас.

Вона закликала Кремль зробити "конкретні кроки" для зниження напруженості ситуації.

"Україна, Франція, Німеччина та Росія знову зустрічаються в Нормандському форматі - це важливо для тиску на Росію за допомогою дипломатії, щоб вона відмовилася від військової загрози. Ми сподіваємося побачити прогрес у реалізації мінських угод та підтримуємо зусилля Франції у цьому напрямі", - додала Каллас.

Раніше стало відомо, що в разі нового вторгнення Росії в Україну США введуть найпотужніші санкції, які можуть зруйнувати російську економіку.

При цьому санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії можуть також торкнутися й економіки Китаю.

Разом з тим в ЄС пригрозили Кремлю ще більш жорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.

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