ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьер Эстонии заявила о готовности ЕС и США "оперативно реализовать" санкции против РФ

Новина українською →
Эстония, Понедельник 07 февраля 2022 09:37
Премьер Эстонии заявила о готовности ЕС и США "оперативно реализовать" санкции против РФ Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (wikimedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС и США готовы "оперативно реализовать" всеобъемлющий пакет санкций против России. Это произойдет в случае, если РФ решится на новое вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Европейский союз и США подготовили всеобъемлющий пакет санкций, который мы готовы оперативно реализовать", - отметила Каллас.

С таким заявлением она выступила после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым обсудила вопросы европейской безопасности и наращивания Россией своих войск вокруг Украины и в Беларуси.

"Несмотря на интенсивную дипломатию, мы не видим признаков того, что Россия снижает военную напряженность. Наоборот, наращивание войск вокруг Украины продолжается, а теперь российские войска и техника достались и Беларуси", - отметила Каллас.

Она призвала Кремль предпринять "конкретные шаги" для снижения напряженности ситуации.

"Украина, Франция, Германия и Россия вновь встречаются в Нормандском формате - это важно для давления на Россию с помощью дипломатии, чтобы она отказалась от военной угрозы. Мы надеемся увидеть прогресс в реализации минских соглашений и поддерживаем усилия Франции в этом направлении", - добавила Каллас.

Ранее стало известно, что в случае нового вторжения России в Украину США введут мощные санкции, которые могут разрушить российскую экономику.

При этом санкции Соединенных Штатов Америки против России могут также коснуться и экономики Китая.

Вместе с тем в ЕС пригрозили Кремлю еще более жесткими санкциями в случае вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Вторжение России в Украину
NEWS
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
DAILY
Конец "срочки". Почему в Украине отменяют призыв в армию и чем его заменят
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Конец "срочки". Почему в Украине отменяют призыв в армию и чем его заменят