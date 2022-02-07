Премьер Эстонии заявила о готовности ЕС и США "оперативно реализовать" санкции против РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС и США готовы "оперативно реализовать" всеобъемлющий пакет санкций против России. Это произойдет в случае, если РФ решится на новое вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Европейский союз и США подготовили всеобъемлющий пакет санкций, который мы готовы оперативно реализовать", - отметила Каллас.

С таким заявлением она выступила после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым обсудила вопросы европейской безопасности и наращивания Россией своих войск вокруг Украины и в Беларуси.

"Несмотря на интенсивную дипломатию, мы не видим признаков того, что Россия снижает военную напряженность. Наоборот, наращивание войск вокруг Украины продолжается, а теперь российские войска и техника достались и Беларуси", - отметила Каллас.

Она призвала Кремль предпринять "конкретные шаги" для снижения напряженности ситуации.

"Украина, Франция, Германия и Россия вновь встречаются в Нормандском формате - это важно для давления на Россию с помощью дипломатии, чтобы она отказалась от военной угрозы. Мы надеемся увидеть прогресс в реализации минских соглашений и поддерживаем усилия Франции в этом направлении", - добавила Каллас.