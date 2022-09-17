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Премьер Эстонии призвала увеличить объемы помощи Украине на фоне успехов ВСУ

Новина українською →
Суббота 17 сентября 2022 16:07
Премьер Эстонии призвала увеличить объемы помощи Украине на фоне успехов ВСУ Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что контрнаступление ВСУ свидетельствует об эффективности помощи, которую она получает от западных союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Россия хочет любой ценой взорвать наше единство и заставить нас отказаться от поддержки Украины. В арсенале террористической тактики Кремля как всемирный голод, так и запугивание ядерной катастрофой, как орудие шантажа используется также энергия", - заявила Каллас на конференции Военного комитета НАТО.

Премьер подчеркнула, что в отношении РФ следует применять долгосрочную политику разумного сдерживания. Имеется в виду всесторонняя поддержка Украины.

"Сводки с поля боя доказывают, что наша военная помощь была результативной, и ее объемы необходимо увеличивать", - добавила премьер-министр.

Напомним, что министр обороны Эстонии посетил Киев и передал ВСУ мобильный госпиталь.

Также эстонские беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS прибыли в Украину.

Ранее премьер-министр Эстонии заявляла, что мир должен продлевать изоляцию РФ, пока Украина не вытеснит ее.

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