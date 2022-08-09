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Премьер Эстонии призвала немедленно прекратить выдачу виз россиянам

Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (wikimedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Власти стран ЕС должны немедленно прекратить выдавать туристические визы российским гражданам. Поскольку это является привилегией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас в Twitter.

"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы - это привилегия, а не право человека", - написала Каллас.

При этом она отметила, авиасообщение с Россией закрыто, а это значит, пока страны Шенгенской зоны выдают визы, то бремя несут соседи РФ, такие, как Финляндия, Эстония, Латвия (наземные точки въезда).

"Настало время прекращать туризм из России уже сейчас", - призвала Каллас.

Отметим, что ранее эстонский МИД предлагал включить в следующий пакет европейских санкций против России запрет на выдачу виз.

Напомним, что в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть границы для всех россиян, заявив, что "россияне должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

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