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Прем'єр Естонії закликала негайно припинити видачу віз росіянам

Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (wikimedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Влада країн ЄС має негайно припинити видавати туристичні візи російським громадянам. Оскільки це є привілеєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас в Twitter.

"Припиніть видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи - це привілей, а не право людини", - написала Каллас.

При цьому вона зазначила, авіасполучення з Росією закрито, а це означає, що поки країни Шенгенської зони видають візи, то тягар несуть сусіди РФ, такі як: Фінляндія, Естонія, Латвія (наземні точки в'їзду).

"Настав час припиняти туризм з Росії вже зараз", - закликала Каллас.

Зазначимо, що раніше естонський МЗС пропонував включити в наступний пакет європейських санкцій проти Росії заборону на видачу віз.

Нагадаємо, що у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський закликав західні країни закрити кордони для всіх росіян, заявивши, що "росіяни мають жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію".

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