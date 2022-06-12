Прем'єр Чорногорії прийняв запрошення Зеленського відвідати Київ
Фото: прем'єр Чорногорії Дрітан Абазович (flickr.com)
Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович прийняв запрошення Президента України Володимира Зеленського відвідати Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vijesti.
Абазович має намір висунути ідею спільного візиту до Києва прем'єр-міністра Західних Балкан, особливо країн НАТО в регіоні, щоб "направити сильніший і унікальний сигнал підтримки з боку Західні Балкани суверенітету і цілісності України".
Нагадаємо, 9 червня Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Чорногорії, в ході якого обговорили досвід двох країн на шляху до членства в ЄС.
Крім того, Чорногорія передасть Україні додаткової військової допомоги.