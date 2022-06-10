ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Черногория передаст Украине дополнительную военную помощь

Новина українською →
Черногория, Пятница 10 июня 2022 12:17
Черногория передаст Украине дополнительную военную помощь Фото: Черногория передаст Украине дополнительную военную помощь (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Черногории по инициативе Минобороны страны поддержало передачу Украине дополнительной военной помощи. Решение было принято в четверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию RTCG.

"Это решение отражает последовательность в обеспечении поддержки сохранения целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

В Минобороны страны заявили, что с начала российского вторжения в Украину Черногория, как полноправный член НАТО и кандидат в ЕС и друг украинского народа, осуждает действия Российской страны-агрессора.

"Военная и гуманитарная помощь, которую предоставила Черногория, является доказательством бескорыстной поддержки храброго украинского народа и непрерывной преданности совместным действиям против недемократических принципов", - заявили в Минобороны.

Там также отмечают, что в ближайший период нужды будут рассмотрены в сотрудничестве с украинской стороной и партнерами для предоставления необходимой финансовой, гуманитарной и военной поддержки.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Черногории Мило Джукановичем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черногория Военная помощь
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз