Премьер Чехии назвал единственный способ остановить Путина

"Российская армия опустошила украинский Мариуполь. Весь мир видит, что Владимир Путин совершает военные преступления и что в его войне гибнут невинные люди. Мы должны продолжать добиваться четкого и единого подхода к России и другим санкциям, это единственный способ остановить Путина", - написал Фиала.

Отметим, как ранее заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, единственная опция, которая позволит остановить войну России против Украины - это переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

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