Прем'єр Чехії назвав єдиний спосіб зупинити Путіна

"Російська армія спустошила український Маріуполь. Весь світ бачить, що Володимир Путін здійснює військові злочини і що через його війну гинуть невинні люди. Ми повинні продовжувати домагатися чіткого та єдиного підходу до Росії та інших санкцій, це єдиний спосіб зупинити Путіна", - написав Фіала.

Зазначимо, як раніше заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, єдина опція, яка дозволить зупинити війну Росії проти України - це переговори між президентом України Володимиром Зеленським і керівником Кремля Володимиром Путіним.

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