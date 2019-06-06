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Премьер Чехии отреагировал на антиправительственные протесты в Праге

Новости » Происшествия    06.06.2019 - 04:00
Премьер Чехии отреагировал на антиправительственные протесты в Праге
Фото: протесты в Чехии (Twitter / AP)

Бабиш считает, что оснований для его отставки нет

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал массовые протесты, которые состоялись в столиції страны - Праге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Idnes.

В частности, Бабиш заявил, что в стране нет никаких оснований для отставки правительства.

"Я увидел руководителя демонстраций из Словакии на Вацлавской площади (Юрай Шелига, организатор инициативы "Достойная Словакия", - ред.). Итак, организаторы могут рассчитывать на то, что получится так же, как и там (в Словакии, - ред.). Но мы не в Словакии. Мы в Чехии. Нет оснований для отставки правительства", - сказал он.

По информации чешских СМИ, организатор словацких демонстраций Юрай Шелига действительно с'появился на Вацлавской площади. Во время выступления он рассказал участникам демонстрации, что Словакия их подбадривает.

Организаторы демонстрации заявили, что в этот момент на площади собралось 120 тысяч лдей из более чем 1500 городов.

Напомним, в столице Чехии на Вацлавскую площю Праги люди вышли на акцию протеста, требуя отставки министра юстиции Марии Бенешов, премьер-министра Андрея Бабиша, а также обеспечения независимости судебной власти. Согласно замыслу организаторов, протест будет наиболее демонстративным с 1989 года.

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