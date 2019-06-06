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Прем'єр Чехії відреагував на антиурядові протести в Празі

Новини » Надзвичайні події    06.06.2019 - 04:00
Прем'єр Чехії відреагував на антиурядові протести в Празі
Фото: протести в Чехії (Twitter / AP)

Бабіш вважає, що підстав для його відставки немає

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш прокоментував масові протести, які відбулися у столиції країни - Празі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Idnes.

Зокрема, Бабіш заявив, що в країні немає жодних підстав для відставки уряду.

"Я побачив керівника демонстрацій зі Словаччини на Вацлавській площі (Юрай Шеліга, організатор ініціативи "Гідна Словаччина", - ред.). Отже, організатори можуть розраховувати на те, що вийде так само, як і там (у Словаччині, - ред.). Але ми не у Словаччині. Ми у Чехії. Немає підстав для відставки уряду", - сказав він.

За інформацією чеських ЗМІ, організатор словацьких демонстрацій Юрай Шеліга дійсно з'явився на Вацлавській площі. Під час виступу він розповів учасникам демонстрації, що Словаччина їх підбадьорює.

Організатори демонстрації заявили, що в цей момент на площі зібралося 120 тисяч лдей із понад 1500 міст.

Нагадаємо, в столиці Чехії на Вацлавську площю Праги люди вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки міністра юстиції Марії Бенешов, прем'єр-міністра Андрія Бабиша, а також забезпечення незалежності судової влади. Згідно з задумом організаторів, протест буде найбільш демонстративним з 1989 року.

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