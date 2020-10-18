ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Глава МВД Эстонии может лишиться должности из-за своих высказываний

Воскресенье 18 октября 2020 10:35
Глава МВД Эстонии может лишиться должности из-за своих высказываний
Фото: Март Хельме (err.ee)
Автор: Андрей Козловский

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала главу Министерства внутренних дел Марта Хельме. Она заявила, что министр не может занимать должность в правительстве после его гомофобных высказываний.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, политический скандал в Эстонии разразился в связи с гомофобной риторикой главы МВД, которая прозвучала в интервью DW. Тогда Хельме заявил, что в законодательстве надо определить то, что брак - это союз между одной женщиной и одним мужчиной. Кроме того, он посоветовал всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо".

После этого, Кальюлайд заявила, что с такими взглядами чиновнику нечего делать в правительстве и добавила, что уже сообщила свою точку зрения премьер-министру страны Юри Ратаса.

"Министр с таким мировоззрением не годится в правительство Эстонской Республики", - сказала Кальюлайд.

Напомним, Эстония вводит общегосударственное ограничение на территории всей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Эстония

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь