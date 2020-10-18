Глава МВД Эстонии может лишиться должности из-за своих высказываний

Фото: Март Хельме (err.ee)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала главу Министерства внутренних дел Марта Хельме. Она заявила, что министр не может занимать должность в правительстве после его гомофобных высказываний.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, политический скандал в Эстонии разразился в связи с гомофобной риторикой главы МВД, которая прозвучала в интервью DW. Тогда Хельме заявил, что в законодательстве надо определить то, что брак - это союз между одной женщиной и одним мужчиной. Кроме того, он посоветовал всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо".

После этого, Кальюлайд заявила, что с такими взглядами чиновнику нечего делать в правительстве и добавила, что уже сообщила свою точку зрения премьер-министру страны Юри Ратаса.

"Министр с таким мировоззрением не годится в правительство Эстонской Республики", - сказала Кальюлайд.

Напомним, Эстония вводит общегосударственное ограничение на территории всей страны.