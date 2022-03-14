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Премьер Британии на саммите обсудит помощь Украине для восстановления после войны

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 05:26
Премьер Британии на саммите обсудит помощь Украине для восстановления после войны Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон организовал саммит с лидерами Северных и Балтийских государств, на котором стороны обсудят, среди прочего, способы помочь Украине восстановиться после российского нападения и войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Джонсон на этой неделе примет в Лондоне лидеров Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), североевропейской коалиции по обеспечению безопасности, в которую входят представители Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.

В ходе встречи стороны обсудят ситуацию в Украине, а также долгосрочную энергетическую безопасность и то, как они могут помочь нашей стране восстановиться после войны.

Отмечается, что лидеры стран сталкивается с "уникальным набором угроз" со стороны РФ, причем некоторые - на своих сухопутных границах, в небе, со стороны Северного и Балтийского морей, а также с растущими киберугрозами.

"Европейскую безопасность сотрясло нападение России на Украину, и вместе с нашими партнерами мы примем меры, чтобы стать сильнее и сплоченнее, чем раньше... Обеспечение нашей устойчивости к путинским угрозам должно выходить за рамки нашей военной опоры - вместе с нашими партнерами по Северному и Балтийскому морям мы должны обеспечить нашу изоляцию от вмешательства России и ее влияния на наши поставки энергоносителей, экономику и ценности", - приводятся слова Джонсона.

Премьер Британии также намерен на саммите обсудить важность более широкой европейской безопасности и призовет лидеров стран "работать вместе, чтобы гарантировать, что никакие другие страны не станут жертвами путинской агрессии".

Ожидается также, что лидеры согласятся на расширенную программу комплексных учений и действий JEF на море, на суше и в воздухе на Крайнем Севере, в Северной Атлантике и Балтийском море, чтобы страны-члены углубили военные связи и оперативную совместимость.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена предоставить украинским беженцам безвиз, а также будет платить своим гражданам за то, чтобы они открыли свои дома для украинцев.

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