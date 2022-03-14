Прем'єр Британії на саміті обговорить допомогу Україні для відновлення після війни

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон організував саміт з лідерами Північних і Балтійських держав, на якому сторони обговорять, серед іншого, способи допомогти Україні відновитися після російського нападу і війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

Джонсон цього тижня прийме в Лондоні лідерів Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF), північноєвропейської коаліції із забезпечення безпеки, до якої входять представники Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.

В ході зустрічі сторони обговорять ситуацію в Україні, а також довгострокову енергетичну безпеку і те, як вони можуть допомогти нашій країні відновитися після війни.

Зазначається, що лідери країн стикаються з "унікальним набором загроз" з боку РФ, причому деякі - на своїх сухопутних кордонах, в небі, з боку Північного і Балтійського морів, а також зі зростаючими кіберзагрозами.

"Європейську безпеку струсонув напад Росії на Україну, і разом з нашими партнерами ми вживемо заходів, щоб стати сильнішими і згуртованішими, ніж раніше... Забезпечення нашої стійкості до путінських загроз має виходити за рамки нашої військової опори - разом з нашими партнерами по Північному і Балтійському морях ми повинні забезпечити нашу ізоляцію від втручання Росії та її впливу на наші поставки енергоносіїв, економіку і цінності", - наводяться слова Джонсона.

Прем'єр Британії також має намір на саміті обговорити важливість ширшої європейської безпеки та закличе лідерів країн "працювати разом, щоб гарантувати, що жодні інші країни не стануть жертвами путінської агресії".

Очікується також, що лідери погодяться на розширену програму комплексних навчань і дій JEF на морі, на суші та у повітрі на Крайній Півночі, в Північній Атлантиці та Балтійському морі, щоб країни-члени поглибили військові зв'язки й оперативну сумісність.