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Великобритания намерена предоставить украинским беженцам безвиз

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Лондон, Воскресенье 13 марта 2022 04:08
Великобритания намерена предоставить украинским беженцам безвиз Британская виза (Фото: visaglobal.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Великобритания будет платить людям за то, чтобы они открыли свои дома для украинских беженцев. Таким способом правительство пытается снизить нагрузку на восточные страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новая схема под названием "Дома для Украины" позволит беженцам из Украины приезжать в Великобританию, даже если у них нет родственных связей в стране. Великобритания будет платить британцам по 350 фунтов стерлингов (456 долларов США) в месяц, если они смогут предоставить беженцам свободную комнату, или квартиру в течение как минимум шести месяцев.

Законодатели от основных политических партий Британии выступили с критикой правительства, которое настаивает на том, чтобы украинцы получали визы до прибытия в Великобританию, заявив, что это ставит бюрократию выше благосостояния тех, кто спасается от войны. Политические силы намерены отменить визы для украинских беженцев.

Правительство заявило, что в соответствии с новой схемой представители общественности, благотворительных организаций, предприятий и общественных групп должны иметь возможность предлагать свое свободное жилье через специальный сайт.

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