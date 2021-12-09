ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Советница Джонсона уволилась после публикации видео о вечеринке в разгар строгого локдауна

Новина українською →
Великобритания, Четверг 09 декабря 2021 02:13
Советница Джонсона уволилась после публикации видео о вечеринке в разгар строгого локдауна Фото: Аллегра Страттон ушла с поста советницы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (twitter.com/piersmorgan)
Автор: Анна Полисученко

Аллегра Страттон ушла с поста советницы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Причиной стала опубликованная видеозапись, на которой тогда еще пресс-секретарь премьера шутит о прошлогодней рождественской вечеринке в стенах канцелярии Джонсона в разгар второй волны пандемии и строгого локдауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuroNews.

"Мои слова создали впечатление о легкомысленном отношении к правилам, которые жители страны тогда изо всех сил стремились соблюдать. Я совершенно этого не хотела и буду сожалеть о сказанном до конца своих дней. Я приношу свои глубокие извинения всем вам, кто сидел дома. Работа в правительстве - огромная привилегия. Я старалась поступать правильно, вести себя вежливо и порядочно и в соответствии с высокими стандартами, которых вы справедливо ожидаете от сотрудников Даунинг-стрит, 10", - заявила Страттон.

Борис Джонсон был вынужден также извиниться за скандальное видео и пообещал провести проверку в связи с инцидентом.

При этом премьер уверил, что, по его информации, вечеринки, на которой нарушались бы ограничения, на Даунинг-стрит не было.

"Я прошу прощения за созданное впечатление, будто сотрудники Даунинг-стрит относятся к этому менее чем серьезно, мне самому тошно и я в ярости, но я повторяю то, что уже говорил: меня неоднократно заверяли, что правила не нарушались...", - сообщил Джонсон.

По данным Daily Mirror, в вечеринке приняли участие десятки сотрудников канцелярии Джонсона в то время, когда жителям Лондона, не живущим вместе, было запрещено встречаться в закрытых помещениях.

Запись вызвала возмущение как простых британцев, так и членов парламента, включая депутатов правящей Консервативной партии. Скандал подлил масла в огонь обвинений в том, что правительственные чиновники пренебрегают антиковидными правилами, которые сами же навязывали всем остальным.

Напомним, что ранее мы писали о масочном режиме и COVID-пропусках: в Англии вводят "план Б", чтобы сдержать новый штамм.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Джонсон Великобритания
NEWS
Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов
Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины