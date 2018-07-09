Премьер Британии назначила нового министра по вопросам Brexit

Новым министром по вопросам Brexit стал Доминик Рааб

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Доминика Рааба новым министром по вопросам выхода страны из Европейского союза. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, 44-летний британский юрист и политик Рааб является сторонником выхода страны из Европейского союза. До этого с января занимал пост министра по вопросам жилищного строительства и планирования. Также в правительстве консерваторов занимал должность министра по делам судов и правосудия.

Напомним, ранее стало известно, что министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис подал в отставку. До этого сообщалось, что Мэй и правительству удалось преодолеть разногласия по вопросам торговли и таможне после выхода из Евросоюза и согласовать общую позицию по "мягкому" Brexit.