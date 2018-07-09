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Премьер Британии назначила нового министра по вопросам Brexit

НовостиПолитика    09.07.2018 - 12:48
Фото: Доминик Рааб (flickr.com)
Фото: Доминик Рааб (flickr.com)

Новым министром по вопросам Brexit стал Доминик Рааб

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Доминика Рааба новым министром по вопросам выхода страны из Европейского союза. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, 44-летний британский юрист и политик Рааб является сторонником выхода страны из Европейского союза. До этого с января занимал пост министра по вопросам жилищного строительства и планирования. Также в правительстве консерваторов занимал должность министра по делам судов и правосудия.

Напомним, ранее стало известно, что министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис подал в отставку. До этого сообщалось, что Мэй и правительству удалось преодолеть разногласия по вопросам торговли и таможне после выхода из Евросоюза и согласовать общую позицию по "мягкому" Brexit.

 

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Теги публикации: Великобритания, Brexit  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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