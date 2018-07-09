Прем'єр Британії призначила нового міністра з питань Brexit

Новим міністром з питань Brexit став Домінік Рааб

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей призначила Домініка Рааба новим міністром з питань виходу країни з Європейського союзу. Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, 44-річний британський юрист і політик Рааб є прихильником виходу країни з Європейського союзу. До цього з січня обіймав посаду міністра з питань житлового будівництва та планування. Також в уряді консерваторів обіймав посаду міністра у справах судів і правосуддя.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр з питань виходу Великобританії з ЄС Девід Девіс подав у відставку. До цього повідомлялося, що Мей і уряду вдалося подолати розбіжності з питань торгівлі та митниці після виходу з Євросоюзу та узгодити спільну позицію по "м'якому" Brexit.