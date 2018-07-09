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В Британии министр по вопросам Brexit Дэвис подал в отставку

НовостиПолитика    09.07.2018 - 03:59
Фото: Дэвид Дэвис (news.sky)
Фото: Дэвид Дэвис (news.sky)

Дэвис был главным переговорщиком Лондона об условиях Brexit

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис подал в отставку. Об этом сообщает Sky News.

"Как понимает Press Association, министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку с поста члена правительства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Дэвис был главным переговорщиком Лондона в диалоге с Брюсселем об условиях Brexit.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и кабинету министров удалось преодолеть разногласия по вопросам торговли и таможне после выхода из Евросоюза и согласовать общую позицию по "мягкому" Brexit.

После встречи с правительством 6 июля премьер-министр опубликовала заявление, в котором подтвердила, что ей удалось урегулировать с кабмином новые таможенные механизмы, что позволило выйти из политического тупика по этому вопросу.

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Теги публикации: Евросоюз, Великобритания, Brexit  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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