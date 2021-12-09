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Премьер Британии Джонсон может посетить Украину в следующем году, - Кулеба

Автор: Мария Кучерявец

Глава МИД Дмитрий Кулеба допустил возможный визит премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Украину. Он может посетить нашу страну уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время брифинга.

"Очень хороший визит, движемся вперед, работаем над визитом в следующем году премьер-министра Джонсона в Украину", - сказал он.

Отметим, что глава МИД находится с рабочим визитом в Великобритании, где уже обсудил безопасность в Европе, напрямую, с британскими партнерами.

Он рассказал, что разговоры шли о том, как готовятся санкции против РФ, и углубление военно-технического сотрудничества с Британией.

Добавим, министр также заявил, что Украина будет добиваться безвизового режима с Великобританией. Однако, по его словам, на это уйдет время.

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Премьер-министрМИД УкраиныВеликобританияДмитрий КулебаБорис Джонсон