Премьер Болгарии отправился в Киев. Планирует обсудить военную помощь Украине, - СМИ

Правительственная делегация и премьер-министр Кирилл Петков отправились в Киев. Будут обсуждать военную помощь Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание NOVA.
В состав делегации вошли представители трех партий из четырех, входящих в правящую коалицию:
Последняя же партия решила не присылать своего представителя, поскольку информации о войне против Украины им достаточно.
Также был отправлен и министр обороны Драгоми Заков и директор Ситуационного центра Министерства иностранных дел Антон Марков.
В Киеве Петков встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Денисом Шмыгалем.
Болгарские представители планируют посетить Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы увидеть разрушения, которые были причинены Россией.
Делегация отправится в Польшу первым рейсом и доберется до Украины ночью, вероятно, поездом.
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