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Премьер Болгарии отправился в Киев. Планирует обсудить военную помощь Украине, - СМИ

Фото: премьер-министр Болгарии Кирилл Петков (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительственная делегация и премьер-министр Кирилл Петков отправились в Киев. Будут обсуждать военную помощь Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание NOVA.

В состав делегации вошли представители трех партий из четырех, входящих в правящую коалицию:

  • Калоян Икономов из "Мы продолжаем перемены";
  • Станислав Балабанов из "Есть такая нация";
  • Атанас Атанасов из "Демократическая Болгария".

Последняя же партия решила не присылать своего представителя, поскольку информации о войне против Украины им достаточно.

Также был отправлен и министр обороны Драгоми Заков и директор Ситуационного центра Министерства иностранных дел Антон Марков.

В Киеве Петков встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Денисом Шмыгалем.

Болгарские представители планируют посетить Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы увидеть разрушения, которые были причинены Россией.

Делегация отправится в Польшу первым рейсом и доберется до Украины ночью, вероятно, поездом.

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