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Прем'єр Болгарії вирушив до Києва. Планує обговорити військову допомогу Україні, - ЗМІ

Фото: прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Урядова делегація та прем’єр-міністр Кирил Петков вирушили до Києва. Обговорюватимуть військову допомогу Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NOVA.

До складу делегації увійшли представники трьох партій з чотирьох, які входять до правлячої коаліції:

  • Калоян Ікономов із "Ми продовжуємо зміни";
  • Станіслав Балабанов із "Є така нація";
  • Атанас Атанасов із "Демократична Болгарія".

Остання ж партія вирішила не надсилати свого представника, оскільки інформації щодо війни проти України їм достатньо.

Також був надісланий й міністр оборони Драгоми Заков й директор Ситуаційного центру Міністерства закордонних справ Антон Марков.

В Києві Петков зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та своїм колегою Денисом Шмигалем.

Болгарські представники планують відвідати Бородянку, Бучу й Ірпінь, аби побачити руйнування, що були заподіяні Росією.

Делегація вирушить до Польщі першим рейсом й дістанеться України вночі, ймовірно, поїздом.

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