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Премьер Бельгии сравнил войну в Украине "с самыми мрачными страницами" Европы

Фото: премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо (twitter.com/alexanderdecroo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сравнил войну в Украине "с самыми мрачными страницами" европейской истории. Он добавил, что военные преступления не должны остаться безнаказанными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Российская агрессия в Украине сравнима с самыми мрачными страницами нашей европейской истории и душераздирающе видеть, что нечто подобное все еще может происходить в Европе", - цитирует телеканал слова Де Кроо на брифинге после заседания кабинетов министров Нидерландов и Бельгии.

Бельгийский премьер добавил, что за военные преступления не может быть безнаказанности. По его словам, Бельгия и Нидерланды приложат все усилия, чтобы задокументировать военные преступления российских агрессоров.

"Может быть начато судебное преследование за ужасные истории, которые мы слышим об изнасилованиях женщин и девочек", - уточнил Де Кроо.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа над Россией без трибунала над военными преступниками будет неполной.

Отметим, , Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с его женой, где женщина призывает своего мужа насиловать украинских женщин.

Украины противостоит российской агрессии 56-й день. Последние события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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