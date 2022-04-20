Премьер Бельгии сравнил войну в Украине "с самыми мрачными страницами" Европы

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сравнил войну в Украине "с самыми мрачными страницами" европейской истории. Он добавил, что военные преступления не должны остаться безнаказанными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Российская агрессия в Украине сравнима с самыми мрачными страницами нашей европейской истории и душераздирающе видеть, что нечто подобное все еще может происходить в Европе", - цитирует телеканал слова Де Кроо на брифинге после заседания кабинетов министров Нидерландов и Бельгии.
Бельгийский премьер добавил, что за военные преступления не может быть безнаказанности. По его словам, Бельгия и Нидерланды приложат все усилия, чтобы задокументировать военные преступления российских агрессоров.
"Может быть начато судебное преследование за ужасные истории, которые мы слышим об изнасилованиях женщин и девочек", - уточнил Де Кроо.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа над Россией без трибунала над военными преступниками будет неполной.
Отметим, , Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с его женой, где женщина призывает своего мужа насиловать украинских женщин.
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