Победа Украины над РФ без трибунала над военными преступниками не будет полной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы после военного поражения РФ на нашей земле смогут полноценно ощутить победу над оккупантами, когда те будут осуждены за совершенные военные преступления и понесут наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для The Atlantic .

Президент рассказал, что очень много украинцев погибли не в бою, а от пыток, которые устраивали российские оккупанты.

"Дети замерзали, прячась в подвалах; женщины были изнасилованы; пожилые люди умирали от голода; прохожие были расстреляны на улице. Как эти люди смогут насладиться победой? Они не смогут сделать с российскими солдатами то, что (те) сделали с их детьми или дочерьми… поэтому они не чувствуют этой победы" - говорит Зеленский.

Глава государства убежден, что победа Украины над Россией без международного судебного процесса за совершенные рашистами зверства не будет полноценной.

Так, отметил Зеленский, настоящая победа придет только тогда, когда виновные будут осуждены. При этом добавил, что судебный процесс и трибуналы, вероятно, потребует немало времени.