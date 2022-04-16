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Победа Украины над РФ без трибунала над военными преступниками не будет полной, - Зеленский

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 02:08
Победа Украины над РФ без трибунала над военными преступниками не будет полной, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы после военного поражения РФ на нашей земле смогут полноценно ощутить победу над оккупантами, когда те будут осуждены за совершенные военные преступления и понесут наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для The Atlantic.

Президент рассказал, что очень много украинцев погибли не в бою, а от пыток, которые устраивали российские оккупанты.

"Дети замерзали, прячась в подвалах; женщины были изнасилованы; пожилые люди умирали от голода; прохожие были расстреляны на улице. Как эти люди смогут насладиться победой? Они не смогут сделать с российскими солдатами то, что (те) сделали с их детьми или дочерьми… поэтому они не чувствуют этой победы" - говорит Зеленский.

Глава государства убежден, что победа Украины над Россией без международного судебного процесса за совершенные рашистами зверства не будет полноценной.

Так, отметил Зеленский, настоящая победа придет только тогда, когда виновные будут осуждены. При этом добавил, что судебный процесс и трибуналы, вероятно, потребует немало времени.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о том, как долго будет продолжаться война.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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