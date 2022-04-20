ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьер Бельгии сравнил войну в Украине "с самыми мрачными страницами" Европы

Новина українською →
Брюссель, Среда 20 апреля 2022 14:17
Премьер Бельгии сравнил войну в Украине "с самыми мрачными страницами" Европы Фото: премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо (twitter.com/alexanderdecroo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сравнил войну в Украине "с самыми мрачными страницами" европейской истории. Он добавил, что военные преступления не должны остаться безнаказанными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Российская агрессия в Украине сравнима с самыми мрачными страницами нашей европейской истории и душераздирающе видеть, что нечто подобное все еще может происходить в Европе", - цитирует телеканал слова Де Кроо на брифинге после заседания кабинетов министров Нидерландов и Бельгии.

Бельгийский премьер добавил, что за военные преступления не может быть безнаказанности. По его словам, Бельгия и Нидерланды приложат все усилия, чтобы задокументировать военные преступления российских агрессоров.

"Может быть начато судебное преследование за ужасные истории, которые мы слышим об изнасилованиях женщин и девочек", - уточнил Де Кроо.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа над Россией без трибунала над военными преступниками будет неполной.

Отметим, , Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с его женой, где женщина призывает своего мужа насиловать украинских женщин.

Украины противостоит российской агрессии 56-й день. Последние события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия Европа Война в Украине
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери