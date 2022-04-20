Премьер Бельгии сравнил войну в Украине "с самыми мрачными страницами" Европы

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сравнил войну в Украине "с самыми мрачными страницами" европейской истории. Он добавил, что военные преступления не должны остаться безнаказанными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Российская агрессия в Украине сравнима с самыми мрачными страницами нашей европейской истории и душераздирающе видеть, что нечто подобное все еще может происходить в Европе", - цитирует телеканал слова Де Кроо на брифинге после заседания кабинетов министров Нидерландов и Бельгии.

Бельгийский премьер добавил, что за военные преступления не может быть безнаказанности. По его словам, Бельгия и Нидерланды приложат все усилия, чтобы задокументировать военные преступления российских агрессоров.

"Может быть начато судебное преследование за ужасные истории, которые мы слышим об изнасилованиях женщин и девочек", - уточнил Де Кроо.