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Прем'єр Бельгії порівняв війну в Україні "з найпохмурішими сторінками" Європи

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Брюссель, Середа 20 квітня 2022 14:17
Прем'єр Бельгії порівняв війну в Україні "з найпохмурішими сторінками" Європи Фото: прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо (twitter.com/alexanderdecroo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо порівняв війну в Україні "з найпохмурішими сторінками" європейської історії. Він додав, що військові злочини не повинні залишитися безкарними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Російська агресія в Україні порівнянна з найпохмурішими сторінками нашої європейської історії і несамовито бачити, що щось подібне все ще може відбуватися в Європі", - цитує телеканал слова Де Кроо на брифінгу після засідання кабінетів міністрів Нідерландів і Бельгії.

Бельгійський прем'єр додав, що за військові злочини не може бути безкарності. За його словами, Бельгія і Нідерланди докладуть усіх зусиль, щоб задокументувати військові злочини російських агресорів.

"Може бути розпочато судове переслідування за жахливі історії, які ми чуємо про зґвалтування жінок і дівчаток", - уточнив Де Кроо.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога над Росією без трибуналу над військовими злочинцями буде неповною.

Зазначимо,, Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта з його дружиною, де жінка закликає свого чоловіка ґвалтувати українських жінок.

Україна протистоїть російській агресії 56-й день. Останні події - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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