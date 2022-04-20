Прем'єр Бельгії порівняв війну в Україні "з найпохмурішими сторінками" Європи
Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо порівняв війну в Україні "з найпохмурішими сторінками" європейської історії. Він додав, що військові злочини не повинні залишитися безкарними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Російська агресія в Україні порівнянна з найпохмурішими сторінками нашої європейської історії і несамовито бачити, що щось подібне все ще може відбуватися в Європі", - цитує телеканал слова Де Кроо на брифінгу після засідання кабінетів міністрів Нідерландів і Бельгії.
Бельгійський прем'єр додав, що за військові злочини не може бути безкарності. За його словами, Бельгія і Нідерланди докладуть усіх зусиль, щоб задокументувати військові злочини російських агресорів.
"Може бути розпочато судове переслідування за жахливі історії, які ми чуємо про зґвалтування жінок і дівчаток", - уточнив Де Кроо.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога над Росією без трибуналу над військовими злочинцями буде неповною.
Зазначимо,, Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта з його дружиною, де жінка закликає свого чоловіка ґвалтувати українських жінок.
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