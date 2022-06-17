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Прем'єр Австралії може здійснити візит до Києва після саміту НАТО

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Канберра, П'ятниця 17 червня 2022 06:00
Прем'єр Австралії може здійснити візит до Києва після саміту НАТО Фото: Ентоні Альбанезе, прем'єр-міністр Австралії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра Австралії Ентоні Альбанезе до Києва. Австралійський політик запрошення прийняв і може здійснити візит в українську столицю після саміту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 9News.

Як зазначається, Альбанезе збирається приїхати на зустріч лідерів країн-членів Альянсу до Європи, що дозволить йому здійснити коротку поїздку до Києва.

У посольстві України в Австралії підтвердили телеканалу факт направлення запрошення політику з боку Зеленського і вказали на те, що для високопоставлених осіб існують особливі заходи для подорожі до Києва.

При цьому поки австралійський уряд офіційно не підтвердив і не спростував плани Альбанезе щодо відвідування української території, оголосивши лише про візит прем'єра на саміт НАТО, який відбудеться в Мадриді 28-30 червня.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі і президент Румунії Клаус Йоханніс у четвер, 16 червня вперше з початку війни відвідали Київ.

Під час візит лідери відвідали Ірпінь.

Більш детально про візит європейських політиків в Україну можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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