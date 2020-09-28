ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Премьер Армении провел экстренное заседание Совбеза

Армения, Понедельник 28 сентября 2020 23:04
Премьер Армении провел экстренное заседание Совбеза
Фото: Никол Пашинян (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал экстренное заседание Совета безопасности республики. На нем обсуждалась ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Армении.

"В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с оперативной ситуацией на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и с нанесением армянскими вооруженными силами соразмерного удара по противнику", - говорится в сообщении.

В заседании Совбеза участвовали президент Армении Армен Саркисян, спикер парламента Арарат Мирзоян, руководитель администрации премьера Эдуард Агаджанян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что в ходе конфликта были убиты более 550 армянских военных.

Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Также Армения объявила призыв и ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире АрменияАзербайджанНагорный Карабах
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь