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Прем'єр Албанії звинуватив президента у порушенні конституції

Новини » Політика    06.11.2018 - 22:24
Фото: Еді Рама (flickr.com thejointstaff)
Фото: Еді Рама (flickr.com thejointstaff)

Рама заявив, що президент Ілір Мета створив безпрецедентну ситуацію, відмовившись призначити на посаду нового кандидата

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама у вівторок, 6 листопада, звинуватив президента країни в порушенні конституції за його відмову призначити нового міністра внутрішніх справ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Прем'єр Рама виступив на надзвичайному парламентському засіданні, скликаному для звільнення колишнього міністра внутрішніх справ, який пішов у відставку 10 днів тому. Рама заявив, що президент Ілір Мета створив безпрецедентну ситуацію, відмовившись призначити на посаду нового кандидата - колишнього генерала армії Сандер Ллеши. Мета пояснив, що він не повністю впевнений в кандидатури, але причин свого рішення не роз'яснив.

"Криза не є ні особистою, ні політичною. Криза - конституційна", - сказав прем'єр Рама.

Вперше в історії сучасної Албанії, яка є парламентською республікою, президент відмовився підписати указ про призначення міністра.

Відзначимо, раніше міністр внутрішніх справ Албанії Фатмір Хафадж подав у відставку через антикорупційні розслідуваньня і масштабну операцію проти організованої злочинності.

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