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На прем'єра Словаччини чекає ще одна операція, - ЗМІ

Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо очікує ще одна операція, проте з його ліками можуть виникнути проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Pravda.

За даними видання, Фіцо очікує операція на стегні.

Водночас видання повідомляє, що у прем'єра Словаччини була кровотеча в черевній порожнині, але її вдалося зупинити. При цьому наголошується, що препарати, що розріджують кров, які приймає прем'єр, можуть викликати проблеми.

Зі свого боку Міріам Лапунікова, директор лікарні, де лікується Фіцо, повідомила, що йому зробили п'ятигодинну операцію через множинні вогнепальні поранення, для якої знадобилося дві операційні бригади.

За її словами, стан прем'єр-міністра залишається "дійсно дуже важким", і він, як і раніше, перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Замах на Фіцо

15 травня у місті Гандлова чоловік напав на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це сталося біля будівлі, де проходило засідання уряду.
Політик отримав вогнепальне поранення. Після цього Фіцо був негайно госпіталізований і невдовзі після опівночі переніс операцію.

Словацькі ЗМІ розкрили особистість людини, яка намагалася позбавити Фіцо життя. Ним виявився 71-річний письменник та поет Юрай Цинтула.

Детальніше про прем'єра Словаччини Роберта Фіцо - у матеріалі РБК-Україна.

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Роберт Фіцо