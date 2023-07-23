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Прем'єру Ізраїля зробили операцію на серці

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Ізраїль, Неділя 23 липня 2023 21:59
Прем'єру Ізраїля зробили операцію на серці Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переніс процедуру імплантації кардіостимулятора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби прем'єра.

За даними пресслужби, прем'єр-міністр буде виписаний із лікарні в понеділок, 24 липня.

"Я хотів би подякувати багатьом із вас, хто молився за моє здоров'я, моє здоров'я чудове. Завтра вранці я приєднаюся до своїх колег-членів Кнесету", - сказав прем'єр.

Госпіталізація Нетаньяху

Нагадаємо, що у суботу, 15 липня, Нетаньяху було доставлено до відділення невідкладної допомоги медичного центру. Він скаржився на погане самопочуття. 73-річного прем'єра Ізраїлю було доставлено автоколонною зі свого будинку в Кейсарії, де він проводив вихідні.

Незабаром він заявив, що почувається "дуже добре" після того, як його доставили до приймального відділення медичного центру "Шиба" в Рамат-Гані, де пройшов планове обстеження.

Ми повідомляли, що вночі Нетаньяху провели операцію з імплантації кардіостимулятора.

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