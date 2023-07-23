Премьеру Израиля сделали операцию на сердце

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы премьера.

По данным пресс-службы, премьер-министр будет выписан из больницы в понедельник, 24 июля.

"Я хотел бы поблагодарить многих из вас, кто молился за мое здоровье, мое здоровье замечательное. Завтра утром я присоединюсь к своим коллегам-членам Кнессета", - сказал премьер.

Госпитализация Нетаньяху

Напомним, что в субботу, 15 июля, Нетаньяху был доставлен в отделение неотложной помощи медицинского центра. Он жаловался на плохое самочувствие. 73-летний премьер Израиля был доставлен автоколонной из своего дома в Кейсарии, где он проводил выходные.

Вскоре он заявил, что чувствует себя "отлично" после того, как его доставили в приемное отделение медицинского центра "Шиба" в Рамат-Гане, где прошел плановое обследование.

Мы сообщали, что ночью Нетаньяху провели операцию по имплантации кардиостимулятора.

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